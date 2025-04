FC Barcelona w środowy wieczór wykonała zdecydowany krok w stronę awansu do półfinału Ligi Mistrzów i pokonała ekipę Borussii Dortmund aż 4:0, a jednym z bohaterów tego starcia był Robert Lewandowski , który zapisał przy swym nazwisku dublet.

W pierwszym składzie " Barcy " - obok wspomnianego napastnika - nie zabrakło również i drugiego Polaka, Wojciecha Szczęsnego , który relatywnie rzadko musiał interweniować przy próbach ataków "Die Borussen" - niemniej, co trzeba docenić, zachował on po raz kolejny w ostatnich miesiącach czyste konto i wciąż nie zaznał smaku porażki jago zawodnik "Dumy Katalonii" .

"Szczena" to niezmiennie numer jeden dla trenera Hansiego Flicka jeśli mowa obsadzie bramki, natomiast taki stan rzeczy może się już naprawdę niebawem zmienić, ponieważ hiszpańskie media prognozują, iż Marc-Andre ter Stegen - którego 34-latek zastępuje - może wrócić do grania po długotrwałej kontuzji już pod koniec kwietnia .

Adrian Siemieniec: Dla wielu piłkarzy to mecz, na który czeka się całe życie. WIDEO

Szczęsny i ter Stegen w przyjacielskim uścisku. Sympatyczna scena po meczu Barcelona - Borussia

Mimo konfliktu interesów z pewnością nie można powiedzieć, by między oboma futbolistami panował konflikt osobisty - a świadczy o tym, chociażby wyjątkowa scena uchwycona przez kamerę telewizji Movistar Plus+:

Na nagraniu widać, jak po końcowym gwizdku starcia FCB z BVB Polak i Niemiec ściskają się serdecznie, wymieniając uśmiechy i ciesząc się po prostu wspólnie z wygranej. Absolutnie więc nie wygląda na to, by istniała między nimi jakakolwiek zła krew - Szczęsny zresztą już jakiś czas temu zaręczał, że nie będzie mieć absolutnie żadnego problemu z tym, że ter Stegen prawdopodobnie przejmie na powrót niedługo swe dawne obowiązki, co oznaczać będzie posłanie jego samego na ławkę rezerwowych.