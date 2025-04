FC Barcelona nie dała w środowy wieczór Borussii Dortmund przesadnych złudzeń co do tego, że ta może wygrać pierwsze starcie obu ekip w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. "Duma Katalonii" ograła oponentów wysoko, bo aż 4:0, a spora była w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, autora dubletu. Hiszpańskie media jednoznacznie oceniły napastnika, który w obecnej kampanii dobił już do poziomu 40 trafień we wszystkich rozgrywkach. Dziennikarzom nie umknęła przy okazji również i postawa Wojciecha Szczęsnego, który akurat... miał za sobą spokojniejsze zmagania.