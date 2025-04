Lewandowski katem Borussii. Niesamowita regularność Polaka

Co chwila okazuje się, że Polak albo przekroczył granicę możliwości, albo dołączył do najbardziej ekskluzywnego grona piłkarza w historii, albo goni najlepszych i jest na dobrej drodze, by powalczyć o kolejne indywidualne laury. Dwa gole, które wbił wczoraj klubowi z Dortmundu, sprawiły, że "Lewy" rozsiadł się w jednoosobowym klubie. Robert Lewandowski został pierwszym piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił 10 goli w jednym sezonie dla trzech różnych drużyn: Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i FC Barcelona. Zabójczy - odnotował profil OptaJose na portalu X.

Już wcześniej było wiadomo, a mecz na Estadi Olimpic Lluis Companys tylko to potwierdził, że klub z Zagłębia Ruhry ma - używając nieco obiegowego słowa - przechlapane z Lewandowskim. Teraz ostatecznie przystemplował swój niebywały patent na zespół, z którym wiążą się tak piękne wspomnienia w jego karierze. To właśnie w Borussii zaczęła się wielka, międzynarodowa kariera Polaka, z którą sięgnął po duże sukcesy, a następnie przeniósł się do Bayernu Monachium. Otóż Polak tym dubletem sprawił, że strzelił więcej goli BVB niż jakiemukolwiek innemu zespołowi. Reklama

Gole i asysty. Tyle razy Lewandowski napsuł krwi BVB

Detalom tej niesamowitej powtarzalności przyglądnął się brytyjski reporter amerykańskiego The New York Times. Zaczął od stwierdzenia, że niewielu jest piłkarzy, którzy z taką regularnością pakowaliby piłki do siatki swojemu dawnemu chlebodawcy.

"Dwa trafienia oznaczają, że ma teraz na koncie 29 goli w 28 meczach przeciwko swojemu pierwszemu niemieckiemu pracodawcy, a do tego dorobku dołożył jeszcze trzy asysty. Wygrał także 21 z 28 meczów przeciwko Dortmundowi" - napisał autor materiału.

Żeby jeszcze bardziej podkreślić wydźwięk tego, ile krwi dortmundczykom napsuł polski snajper, w tytule tekstu znalazło się słowo "skandaliczny". A konkretnie: "Skandaliczny rekord Lewandowskiego przeciwko Dortmundowi".

"Nawet gdy Polak gra poza Niemcami, wciąż znajduje sposoby, aby dręczyć drużynę z kraju, w którym spędził osiem lat, od 2014 do 2022 roku" - dopełnił dzieła dziennikarz.

Reklama Barcelona deklasuje BVB! Flick: „Musimy jeszcze poprawić kilka rzeczy” / AP / © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski / EPA/Alejandro Garcia / PAP

Robert Lewandowski odbiera gratulacje od Paua Cubarsiego / AFP