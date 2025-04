W czwartek 10 kwietnia reprezentacja Polski rozpocznie walkę o awans do finału Billie Jean King Cup. W składzie "Biało-Czerwonych" tym razem zabrakło Igi Świątek , która postanowiła w tym czasie oczyścić umysł po ostatnich intensywnych miesiącach i przygotować się do sezonu na mączce. Z gry dla reprezentacji zmuszona była zrezygnować także Magdalena Fręch , która doznała urazu nadgarstka i nie byłaby w stanie zaprezentować swojej najlepszej formy na korcie. W Radomiu zobaczymy natomiast Magdę Linette , Maję Chwalińską , Katarzynę Kawę oraz Martynę Kubkę . Co ciekawe, jedna z pań jeszcze jakiś czas temu była bliska zakończenia kariery z powodu ogromnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Ostatecznie jednak miłość do tej dyscypliny okazała się silniejsza, a dziś Polka zachwyca na kortach na całym świecie. Reklama

Maja Chwalińska nadzieją na awans Polski do finału Billie Jean King Cup. A jeszcze kilka lat temu walczyła z depresją

Maja Chwalińska już od najmłodszych lat pokazywała, że ma zadatki na gwiazdę tenisa. Pierwszy raz o Polce zrobiło się głośno w 2015 roku, kiedy to wraz z reprezentacją naszego kraju sięgnęła ona po mistrzostwo Europy do lat 14. W tym samym roku w jej życiu pojawiła się Iga Świątek. Panie od razu złapały dobry kontakt i zostały bliskimi przyjaciółkami. Wspólnie sięgnęły po mistrzostwo Europy młodziczek, a następnie ten sam tytuł zdobyły także w kategorii kadetów. Ich największym wspólnym sukcesem z tamtego okresu pozostaje jednak występ w finale w Australian Open w grze podwójnej dziewcząt. Polska para musiała wówczas uznać wyższość kanadyjskiego duetu Bianca Andreescu - Carson Branstine.

W 2017 roku Chwalińska rozpoczęła karierę zawodową i wielu ekspertów wróżyło jej wówczas świetlaną przyszłość w tenisie. Niestety, w czerwcu 2021 roku młoda Polka niespodziewanie poinformowała kibiców o zawieszeniu sportowej kariery. Jak się wówczas okazało, decyzję tę tenisistka podjęła ze względu na depresję, na którą zachorowała półtora roku wcześniej. Reklama

"Ostatnie 2 lata były dla mnie bardzo trudne. Miałam wiele problemów zdrowotnych, przez co wycofywałam się z turniejów lub kreczowałam mecze. Te kilkanaście ostatnich miesięcy jest dla mnie ciężkie również pod kątem psychicznym. Od końca 2019 roku choruję na depresję" - wyjawiła wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tenisistka w trakcie walki z depresją mogła liczyć na wsparcie. Jej przyjaciel od razu zaczął szukać dla niej pomocy

Sama tenisistka nie wypowiadała się zbyt często na temat swojej choroby. W rozmowie z "Super Expressem" w 2022 roku niespodziewanie głos zabrał jednak menedżer i bliski przyjaciel zawodniczki, Piotr Szczypka. Mężczyzna opowiedział o kulisach batalii , jaką wówczas toczyła Chwalińska. "Wiedziałem, że dzieje się z nią coś złego. Była smutna, nic jej nie cieszyło. Gdy opisała to wszystko w internecie i rozmawialiśmy na ten temat, to były naprawdę trudne chwile. Ale od razu zaczęła myśleć, jak znaleźć innych fachowców. Już wcześniej współpracowała z psychologami, ale to była rzadka usługa i nie dawała takich efektów. Wtedy zająłem się szukaniem dla niej pomocy i nigdy w nią nie zwątpiłem. Wiedziałem, że ma nieprzeciętny talent. Przez całe życie było trzeba odciągać ją od pracy, bo miała zaplanowaną każdą sekundę. W tym wieku ciężko jest wytrzymać taki profesjonalizm" - oznajmił. Reklama

Mai Chwalińskiej ostatecznie udało się wygrać walkę z depresją i po paru miesiącach powróciła do treningów i udziału w rywalizacji. Od tamtej pory coraz lepiej radzi sobie na arenie międzynarodowej, a w kolejnych dniach swoje umiejętności zaprezentuje przed polską publicznością podczas eliminacji do finału Billie Jean King Cup w Radomiu. W czwartek Polska zagra ze Szwajcarią. Transmisja z tego spotkania w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o 15:00. Relację "na żywo" śledzić będzie można również na stronie Interii.

