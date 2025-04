Mocna zapowiedź Polaków. Na Hiszpanach może zrobić wrażenie

- My nie mamy podziwiać Isco, mimo tego, że jest fantastycznym piłkarzem, tylko mamy chcieć mu odebrać piłkę . My nie mamy patrzeć na Antony'ego z podziwem i otwierać mu przestrzeń do biegania i dryblingu, tylko mamy chcieć zabrać mu piłkę i samemu konstruować akcje - podkreślał Siemieniec.

Ale z takimi drużynami jak Betis nie gra się przypadkiem i my w Sewilli też nie jesteśmy przypadkiem. Gdy człowiek staje na tym stadionie i rozgląda się, wówczas uświadamia sobie gdzie jest. To daje może nawet poczucie trochę spełnionego marzenia

Jagiellonia w drodze do ćwierćfinału pokonała m.in. FC Kopenhaga, Molde, czy Cercle Brugge, ale z takim rywalem jak Betis jeszcze nie grała. Pokonanie Hiszpanów nie jest jednak niemożliwe, co w tej edycji Ligi Konferencji pokazała już Legia, która ograła Betis 1:0 .

- Nie ma tremy, zdecydowanie bardziej stresują mnie momenty, w których mamy zdecydowanie więcej do stracenia niż do zyskania. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z siły przeciwnika, ale taki mecz to dla nas wizytówka i nagroda za drogę, którą przeszliśmy. To jest coś, co będziemy pamiętać i chcemy to dobrze zapamiętać - uważa Siemieniec