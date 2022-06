Walia awansowała na mundial! Walia – Ukraina 1-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W finałowym barażu o udział w MŚ Walia pokonała Ukrainę 1-0. W 34. minucie gola samobójczego strzelił Andrij Jarmołenko. Tym samym reprezentacji Walii zapewniła sobie bilet do Kataru na rozgrywki w ramach MŚ.



Składy spotkania:



Walia: Hennessey – C. Roberts, B. Davies, Rodon, N. Williams – Ampadu, Ramsey, Allen, James (71. Johnson) – Moore, Bale (C) (83. Wilson).



Rezerwowi: Ward, A. Davies – Gunter, Mepham, Morrell, Norrington-Davies, J. Williams, Harris, Thomas, Matondo.

Trener: Rob Page



Ukraina: Buščan – Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko – Stepanenko (70. Sydorčuk) – Jarmolenko (C), Malinovskyj (70. Šaparenko), Zinčenko, Cygankov (77. Mudryk) – Jaremčuk (77. Dovbyk).



Rezerwowi: Pjatow, Riznyk – Sobol, Bondar, Syrota, Pichaljonok, Kačaraba, Zubkov.

Trener: Olexandr Petrakov