Ta zapowiedź musi kibiców zaboleć. Prezes PKO Ekstraklasy stawia sprawę wprost

Sezon 2023/24 w PKO Ekstraklasie obfitował będzie w szlagiery. Gwarantuje to awans do krajowej elity ŁKS-u i Ruchu Chorzów . Derby Łodzi oraz Wielkie Derby Śląska rozpalają wyobraźnię kibiców już teraz.

Lato bez szlagierów. Kibice PKO Ekstraklasy na wielkie hity zaczekają do jesieni

- Dla mnie takim czarnym koniem może być tym razem ŁKS. Jeśli ten zespół zostanie wzmocniony 4-5 zawodnikami, to może się z tego zrobić bardzo ciekawa drużyna. Ale najwięcej emocji wzbudza we mnie Ruch i ta cała otoczka derbów z Górnikiem Zabrze. To będzie klasyk nad klasykami. Można to starcie bez wahania porównać do konfrontacji Legii z Lechem - skwitował z entuzjazmem stały ekspert programu, Marek Jóźwiak.