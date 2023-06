Tak świętowali awans. Na boisku, w centrum miasta i na pochodzie [ZDJĘCIA]

W sobotę najbardziej szczęśliwi byli kibice Ruchu Chorzów i ŁKS. Śląski zespół w ostatniej kolejce wywalczył awans do ekstraklasy i świętował na boisku w Gliwicach. Łodzianie do fety byli już przygotowani – piłkarze wsiedli do autokaru, a kibice za nimi ruszyli w pochodzi na ulicę Piotrkowską.