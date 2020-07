W meczu 40. kolejki Championship drużyna West Bromwich Albion pokonała na wyjeździe Sheffield Wednesday 3-0 i zajmuje obecnie drugie miejsce w ligowej tabeli. Kamil Grosicki pojawił się na murawie w drugiej połowie i zanotował asystę.

Pierwszą bramkę dla gości strzelił w 37. minucie Charlie Austin, skutecznie egzekwując rzut karny. Dwa kolejne gole zostały strzelone już po zmianie stron. Autorem obu tych trafień był Matheus Pereira.

24-latek posłał piłkę do siatki w 58. i 85. minucie. Przy drugiej bramce skorzystał z asysty Grosickiego, który na placu gry pojawił się w 69 minucie.

W ten sposób Polak zaliczył świetny powrót na boisko po tym, jak w dwóch ostatnich spotkaniach zabrakło go w kadrze meczowej drużyny West Bromwich Albion.

Była to szósta asysta Grosickiego w tym sezonie. 32-latek ma na koncie także osiem trafień.

TB

Championship - tabela, wyniki, strzelcy

