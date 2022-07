Patologia w polskiej piłce. "Handel żywym towarem. Sprzedawcy marzeń i kitu!" Wideo WIDEO |

- Wielu tak zwanych agentów, to jest patologia w polskiej piłce i z tym trzeba walczyć. Proponują młodym piłkarzom grę w czwartej lidze lub okręgówce. To są sprzedawcy marzeń i kitu, za tym nie idzie nic więcej tylko obiecywanie. To jest brzydko mówiąc handel żywym towarem. Oni potrafią zaczepiać dzieciaków, 14-letnich zawodników na Facebooku - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Robert Podoliński, dyrektor sportowy Varsovii Warszawa, były trener klubów m.in Ekstraklasy.