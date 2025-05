Powiedział "nie" Realowi Madryt. Woli iść do Bayernu Monachium

Według doniesień hiszpańskich mediów Real Madryt planuje sprawić, aby najbliższe okno transferowe po latach wspominane było jako "historyczne". W związku z tym dojdzie nie tylko do prawdopodobnej zmiany trenera, ale także wielu transferów do klubu, jak i z klubu. Prawdopodobne przyjście Xabiego Alonso sprawiało, że według wielu plotek do Madrytu miałby przenieść się Florian Wirtz. Jak się jednak okazuje, Niemiec wybrał inną drogę.