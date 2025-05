Łukasz Czapla: Dziewięć tytułów mistrza świata i wciąż czeka na igrzyska. III EKSiT Zakopane [WIDEO]

"Igrzyska to zaszczyt" - Łukasz Czapla wciąż walczy o olimpijski start

Choć w dorobku ma aż 9 tytułów mistrza świata i 5 tytułów mistrza Europy, to jedno sportowe marzenie wciąż pozostaje niespełnione. - Nie byłem na igrzyskach. A sam udział to już zaszczyt - mówi Łukasz Czapla, który od lat specjalizuje się w strzelaniu do ruchomej tarczy. Problem? Ta konkurencja została wykreślona z programu olimpijskiego po igrzyskach w Atenach w 2004 roku.