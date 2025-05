Artur Popko: Cierpliwość, plan i ludzie. Tak budowano siatkarską potęgę w Polsce | III EKSiT Zakopane [WIDEO]

- Jesteśmy na innym etapie niż wiele innych związków. My już mamy plan, który od lat realizujemy. Ale to nie znaczy, że nie popełnialiśmy błędów - mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki, który na III EKSiT w Zakopanem nie ukrywał, że polska siatkówka przeszła długą i wymagającą drogę.

- To nie przyszło od razu. Od wdrożenia planu do pierwszego dużego sukcesu minęło osiem lat. To był czas codziennych, długich rozmów: co robimy źle, co zmienić, czy potrzebna jest technologia, większe finansowanie. I nie chodziło o jedną osobę - to była praca zespołowa, setki godzin analiz - wspomina Popko.