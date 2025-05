Sabalenka nie daje za wygraną. Wróciła do głośnej afery. Wymownie

Do tej pory Aryna Sabalenka to zdecydowanie najlepsza zawodniczka tego sezonu. Kilka dni temu Białorusinka zgarnęła tytuł w Madrycie. W finale rozprawiła się z Coco Gauff, zwyciężając 6:3, 7:6(3). Przed zmaganiami w stolicy Hiszpanii pierwsza rakieta świata wystąpiła na WTA 500 Stuttgart, gdzie rywalizację rozpoczęła dopiero od ćwierćfinałowego pojedynku z Elise Mertens.

Podczas spotkania z Belgijką miała miejsce niecodzienna sytuacja, o której chętnie rozpisywały się media. W siódmym gemie pierwszego seta Mertens stanęła przed szansą na zdobycie break-pointa. W trakcie wymiany Sabalenka w pewnym momencie uderzyła z forhendu, jednak sędzia Miriam Bley wywołała aut. Niemiecka arbiter zeszła nawet z krzesełka, aby z bliskiej odległości potwierdzić swoją decyzję. Mimo to Białorusinka nie mogła się z nią pogodzić. Uważała, że jej zagranie wylądowało w korcie. Kiedy przy stanie 3:4 Elise Mertens udała się na przerwę toaletową, liderka rankingu WTA ponownie poprosiła sędzię, aby ta jeszcze raz przyjrzała się śladowi, który piłka zostawiła na ziemnej nawierzchni, jednak Bley pozostała na swoim miejscu. Wtedy to sfrustrowana Aryna Sabalenka chwyciła za telefon i... zrobiła zdjęcie, żeby udokumentować ślad i jeszcze mocnej podważyć decyzję arbiter, co skończyło się oficjalnym ostrzeżeniem.