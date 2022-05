Do jednej bramki - Odcinek 64. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Tematem najnowszego odcinka magazynu "Do jednej bramki" są mecze półfinałowe w europejskich pucharach. Zdecydowanie do wygranych należą Carlo Ancelotti i jego Real Madryt oraz Liverpool Jurgena Kloppa. Polscy kibice na pewno będą mieli na uwadze występy AS Romy i grającego w jej barwach Nicoli Zalewskiego. Na program zaprasza Paweł Ciszek i jego goście: Filip Kapica, Dominik Guziak i Piotr Dumanowski.