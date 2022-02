Aleksandar Vuković: Nie można tak osłabiać drużyny. Wideo WIDEO |

- Na pewno nie wolno w taki sposób osłabiać drużyny. Artur stracił nerwy. Każdy wie, że to do niczego nie prowadzi, prowadzi jedynie do jeszcze większych problemów - mówi trener Legii Warszawa Aleksandar Vuković, odnosząc się do czerwonej kartki, którą w drugiej połowie meczu Legia-Warta otrzymał Artur Boruc za bezmyślny faul we własnym polu karnym. Legia przegrała z zespołem z Poznania 0-1 i pozostała w strefie spadkowej Ekstraklasy.