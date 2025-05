Zieliński już w finale Ligi Mistrzów. Polak odmienił losy meczu. Tak ocenili go Włosi

Zieliński doceniony przez Włochów. Zwracają uwagę na jedno

O ile zmiana Lewandowskiego była po prostu słaba i widoczny był brak rytmu spowodowany dwutygodniową przerwą, o tyle występ Zielińskiego pokazał, że Polak naprawdę nie odstaje od tych najlepszych na świecie. Nasz pomocnik na murawie włącznie z czasem doliczonym spędził nieco ponad 45 minut i był to dla niego naprawdę dobry czas, co potwierdzają oceny włoskich mediów.

"Wniósł klarowność do gry Interu, który do tej pory wyraźnie się męczył. Na boisku imponował koncentracją i ofiarnością" - podsumowali to wszystko żurnaliści włoskiego Eurosportu, doceniając zmianę, jaką dał Polak. Ci wystawili Zielińskiemu notę 6,5. Pozostaje liczyć na to, że tak dobra zmiana doprowadzi do jeszcze większej liczby szans na grę w barwach Interu.