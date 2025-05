Zbigniew Boniek nagle przemówił ws. konklawe. Wskazał swojego faworyta

W Wielkanocny Poniedziałek Watykan z przykrością poinformował o śmierci papieża Franciszka. 88-letni Argentyńczyk kilka dni później spoczął w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie , a wkrótce potem rozpoczęto przygotowania do wyboru nowego Ojca Świętego. Konklawe ruszy w środę 7 maja o godzinie 16.30 , a miliony wiernych na całym świecie oczekiwać będą na biały dym, który ogłosi podjęcie decyzji co do 267. Biskupa Rzymu. W tym gronie jest również m.in. Zbigniew Boniek , który za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazał swojego faworyta.

Zbigniew Boniek wskazał swojego faworyta. To on zostanie nowym papieżem?

"Nigdy mnie nie obchodziło, kogo konklawe wybierze na prezesa watykańskiego korpo, ale tym razem zostałem kibicem. Niech wygra Kongijczyk albo Ghańczyk, to będzie cudna draka i mindf*** dla wielu" - stwierdził Rafał Stec z "Gazety Wyborczej", nawiązując do popularnych teorii spiskowych mówiących, że wybór czarnoskórego papieża zwiastować ma koniec świata. Boniek dziennikarzowi odpowiedział następująco: "A ja kibicuję Kardynałowi Zuppi. Romano e romanista" .

Co ciekawe, sport wcale nie jest obojętny kardynałowi zaliczanemu do grona papabili. Jest on ogromnym fanem futbolu - jego ulubionym klubem jest Bologna FC, w której barwach występuje m.in. Łukasz Skorupski. Zuppi nie ogranicza się jednak jedynie do oglądania popisów sportowców. Sam jest zapalonym kolarzem i nie raz przyłapywany był na włoskich ulicach na swoim rowerze.