Sebastian Staszewski: Cezary Kulesza wyjął z kieszeni kolejną kartę i nam jej nie pokazuje, czeka.. WIDEO

Sebastian Staszewski: Cezary Kulesza wyjął z kieszeni kolejną kartę i nam jej nie pokazuje, czeka..

#PrawdaFutbolu - Roman Kołtoń i Sebastian Staszewski z INTERII (reporter, który żyje z newsów!) analizują 19 dni od słynnego już telefonu Paulo Sousy do Cezarego Kuleszy. Sebastian już ogłaszał, że Adam Nawałka może się czuć selekcjonerem Biało-Czerwonych, po czym nagle "wrzutka" medialna w postaci Marcela Kollera. A Cezary Kulesza mówi, że jest jeszcze ktoś trzeci. "Polak". To wiemy, ale wiemy, że to też pilnie strzeżona tajemnica. O co tutaj chodzi?



