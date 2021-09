Legia Warszawa. Bogusław Leśnodorski dla Interii: Zarządzanie Legią przez Mioduskiego? Nie jestem fanem tego stylu. Wideo WIDEO |

- Jak podoba się mi zarządzanie Legią przez Dariusza Mioduskiego? Nie jestem fanem tego stylu. W tym sezonie nie byłem na żadnym meczu Legii. Po jej awansie do Ligi Europy napisałem z gratulacjami do Czesława Michniewicza, zresztą wszystkim pogratulowałem w social mediach. Na razie podoba się mi to jak Legia gra w tym sezonie ale z wyników zespół rozlicza się na koniec rozgrywek - mówi Interii były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski