Gwiazda Premier League na celowniku Saudyjczyków. Hit nad hity

Z pewnością wielu kibiców doskonale pamięta końcówkę 2022 roku. Nie tylko ze względu na mistrzostwa świata w Katarze, ale również historyczny transfer Cristiano Ronaldo do Al-Nassr. Dlaczego historyczny? Głośna transakcja z udziałem Portugalczyka zapoczątkowała masowe migracje europejskich zawodników do saudyjskich klubów. Tamtejszy rynek - przede wszystkim ze względu na horrendalne wysokie kontrakty - od tamtej pory zaczął być niezwykle popularny.

Tym sposobem w ciągu kilku lat w Arabii Saudyjskiej zaczęły występować gwiazdy, które do niedawna biegały po boiskach Premier League czy La Liga. W ostatnich miesiącach Saudyjczycy pracowali nad ściągnięciem Mohameda Salaha, który zwlekał z przedłużeniem kontraktu z Liverpoolem. Ostatecznie Egipcjanin związał się z "The Reds" do końca czerwca 2027 roku.