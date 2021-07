Legia. Czesław Michniewicz: Decyzja, czy Boruc zagra jeszcze nie zapadła. Wideo WIDEO |

Od meczu z Bodo Artur Boruc z nami nie trenował, możliwe, że dziś weźmie udział w zajęciach. Na ten moment nie wiadomo, czy w środę będzie mógł zagrać. Co do Josipa Juranovicia i Thomasa Pekharta to prawdopodobnie znajdą się w kadrze 23-osobowej na ten mecz. Fizycznie wyglądają dobrze - mówi przed rewanżowym meczem z Bodo/Glimt w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz.