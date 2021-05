Piłka nożna. "Jest już kilka pomysłów na wydarzenia na Polsat Plus Arena Gdańsk" (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Polsat i Plus - dwie kluczowe marki Grupy Polsat znajdą się w nazwie stadionu w Gdańsku. Stadion w Gdańsku będzie nosił nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk. - Jest już kilka pomysłów na pierwsze wydarzenia - powiedział Paweł Buczyński, Prezes Operator Polsat Plus Arena Gdańsk.