Włoskie media w euforii po ograniu Barcelony przez Inter. Powtarza się jedno

Inter Mediolan w rewanżowym starciu półfinału Ligi Mistrzów najpierw w doliczonym czasie gry doprowadził do dogrywki, a następnie przypieczętował awans do finału tych prestiżowych rozgrywek. O starciu na Stadio Giuseppe Meazza rozpisują się włoskie media, w których relacjach powtarza się jedno - o tym, co we wtorkowy wieczór wydarzyło się w Mediolanie, kibice na pewno szybko nie zapomną.