Lewandowski na celowniku. Hiszpanie wydali werdykt. "Mógł zmienić losy meczu"

We wtorkowy wieczór oglądaliśmy szalone, wręcz niedorzeczne spotkanie. Po pierwszej połowie gospodarze schodzili do szatni przy wyniku 2:0. Na początku drugiej części gry Katalończycy szybko doprowadzili do wyrównania, a w 88. minucie bramkę na 3:2 zdobył Raphinha. Wszystko wskazywało na to, że za moment goście będą celebrować awans do finału, ale nic bardziej mylnego. Tuż przed ostatnim gwizdkiem gola na 3:3 strzelił Francesco Acerbi. Gwoździem do trumny dla Barcelony okazało się trafienie Davide Frattesiego w dogrywce. Finalnie Inter Mediolan po kosmicznym starciu zwyciężył 4:3, a w dwumeczu 7:6. To mediolańczycy zagrają w finale Ligi Mistrzów.