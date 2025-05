Szczęsny po meczu zaczął mówić o Marciniaku. Zdradził, co powiedział mu sędzia

Polski arbiter we wtorkowy wieczór nie miał łatwej pracy. Regularnie musiał oceniać stykowe sytuacje, takie jak ta, po której podyktował rzut karny , gdy Pau Cubarsi wślizgiem powstrzymywał w szesnastce Lautaro Martineza. Kibicom i piłkarzom "Dumy Katalonii" nie spodobał się również fakt, że po ostrym wejściu Hakana Calhanoglu na granicy pola karnego Marciniak, zamiast wskazać na jedenasty metr, podyktował rzut wolny.

Wojciech Szczęsny mówił o Szymonie Marciniaku. "Wolałbym nie szukać wymówki"

O polskiego arbitra po meczu zapytano Wojciecha Szczęsnego . Ten w rozmowie z Canal+ Sport od razu dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru oceniać pracy swojego rodaka lub w jego decyzjach upatrywać przyczyny porażki swojego zespołu. I zdradził, co ten mu powiedział.

"Wolałbym nie szukać wymówki w pracy Szymona. Z boiska wydawało mi się, że karnego nie było, ale powiedział mi, że to był faul, a Pau (Cubarsi - przyp. red) nie dotknął piłki. Mówił też, że nie było faulu na Gerardzie (Martínie, przy golu na 3:3, przyp. red). Nie szukałbym wymówki w pracy sędziego. Chociaż wiadomo, że jak się przegrywa to próbuje się szukać błędów sędziego i będzie się pewnie troszkę o tym mówić" - powiedział.

Polski bramkarz został też zapytany o to, co "Duma Katalonii" zmieniła w swojej grze, że w drugiej połowie prezentowała się o wiele lepiej, niż w pierwszej odsłonie spotkania. Ten w odpowiedzi przyznał, że jego drużyna ciągle grała "swój futbol". "Złapaliśmy oddech i rytm, wyglądało to bardzo fajnie" - zaznaczył.