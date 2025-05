Pogromca "Pudziana" wybuchnął. Szokujące nagranie. "Wszystkich was wykończę"

"The Beast" w rozmowie z ojczystymi mediami na krótko przed występem na gali XTB KSW 105 w Gliwicach przyznał, że obawia się pojedynku z "Dominatorem". Nikt nie spodziewał się jednak, że mimo ogromnego stresu debiutant tak szybko rozprawi się z weteranem KSW. Pudzianowskiego pokonał on bowiem w zaledwie... 31 sekund. Po serii ciosów od Brytyjczyka Polak musiał się poddać i zaliczył kolejną już bolesną porażkę. Po tym krótkim starciu Hall miał wiele powodów do radości, chociaż za wygraną nad Pudzianowskim też musiał słono zapłacić. Jak przekazał wkrótce potem "The Sun", 37-latek skończył bowiem ze złamaną ręką.

