Mirosław Błaszczyk: Świetny pomysł na promocję marek Polsatu i Plusa (POLSAT SPORT). Wideo

Mirosław Błaszczyk: Świetny pomysł na promocję marek Polsatu i Plusa

- Jesteśmy polską firmą i obecność naszych dwóch głównych marek Polsatu i Plusa w nazwie pięknego, bursztynowego Stadionu Gdańsk, rozpoznawalnego w całej Polsce, jest świetnym sposobem na ich promocję. Nasza oferta to najlepsza rozrywka i możliwości dostępu do niej w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu – zapewniamy usługi i produkty dla każdego i wszędzie. I Stadion Gdańsk świetnie wpisuje się w naszą strategię zapewnienia milionom widzów i klientów najlepszych treści, usług i produktów - łącząc możliwość doświadczania sportu, muzyki czy wielkich wydarzeń na żywo na stadionie, jak i w internecie czy telewizji - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.