Lewandowski w "Gościu Wydarzeń": Był to jeden z najtrudniejszych karnych w mojej dotychczasowej karierze WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Lewandowski strzelił w sobotę 40. bramkę w tym sezonie Bundesligi i wyrównał rekord Gerda Muellera z rozgrywek 1971/72. Kapitan reprezentacji Polski i zawodnik Bayernu Monachium w Polsat News zdradził jakie emocje mu wtedy towarzyszyły.

- Jestem dumny z moich osiągnieć i bardzo je doceniam. Ale sportowiec powinien każdego dnia stawiać sobie nowe wyzwania, więc ja niezależnie od tego ile już zdobyłem, cały czas mam w sobie chęć dalszego wygrywania - stwierdził Robert Lewandowski. - To jest cos co mnie napędza.

Jak zdradził podchodząc do wykonania rzutu karnego, czuł stres większy niż zazwyczaj. - Był to jeden z najtrudniejszych karnych w mojej dotychczasowej karierze - powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- To nie był łatwy moment. Wiedziałem, że skupienie musi być dużo większe niż przy innych karnych - dodał. - Po zdobyciu bramki była euforia i ulga - opisał.



Fragment programu "Gość Wydarzeń", emitowanego na antenie Polsat News.