Maciej Stolarczyk dla Interii Jeszcze nie wiemy, gdzie zagramy pierwszy mecz eliminacji do Euro z Izraelem. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Żyjemy w specyficznych czasach i nie wiemy jeszcze na jakich stadionach w Polsce zagramy jesienne mecze eliminacji do mistrzostw Europy w 2023 roku. Cel jaki postawiono przede mną to awans na Euro - mówi w rozmowie z Interią Maciej Stolarczyk, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21.