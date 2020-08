Wisła Kraków. Artur Skowronek o kompromitacji w meczu z KSZO. Wideo WIDEO |

Wisła Kraków przystąpi do rywalizacji z Jagiellonią po kompromitującym występie w Pucharze Polski. Występujący na czwartym poziomie rozgrywkowym KSZO Ostrowiec Świętokrzyski pokonał "Białą Gwiazdę" 2-1. Nic dziwnego, że to właśnie to spotkanie było głównym tematem na konferencji przedmeczowej trenera Skowronka.