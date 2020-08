Piłkarz zaatakował sędziego. Przewrócił, a potem kopnął. Wideo WIDEO |

Podczas amatorskiego turnieju Moscow Celebrity Cup byłemu reprezentantowi Rosji Romanowi Szirokowowi nie spodobała się decyzja o odgwizdaniu faulu. Po słownych protestach został on ukarany czerwoną kartką. Piłkarz, widząc to, ruszył do ataku na sędziego.