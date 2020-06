Radosław Majewski i Robert Lewandowski znowu razem w Zniczu Pruszków? Majewski: Może za rok. Wideo WIDEO |

Mógłbym powiedzieć, że to on kiedyś grał ze mną, pamiętam kiedy przyszedł do Znicza miał bodajże kontuzję. A potem graliśmy razem w różnych reprezentacjach, do lat 19, 21, 23 i w pierwszej reprezentacji. Teraz także jesteśmy w kontakcie, niezbyt częstym, ale kiedy będzie w Polsce to umówiliśmy się na kawę, żeby powspominać dawne czasy. Robert zrobił wielką karierę, jest takie powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, on sobie dobrze pościelił. Życie płata różne figle, niewykluczone, że na przykład za rok znowu spotkamy się w Zniczu.