Michał Jaroń o zawodnikach, którzy wyróżniają się pod względem liczb. Wideo

Michał Jaroń o zawodnikach, którzy wyróżniają się pod względem liczb.

- Jeśli chodzi o zawodników z drugiego planu - [wyróżnia się - przyp.] Hubert Matynia z Pogoni Szczecin. To młody zawodnik, którego analizowałem w kontekście podań. Zastosowałem analizę tzw. "packing" - jest to analiza podań z uwzględnieniem tego, ilu zawodników dane podanie minęło. Nie od dziś mówi się, że najbardziej wartościowe podania to te przecinające kilka linii przeciwnika, pozwalające przenieść grę do przodu. Idea "packingu" to właśnie mierzenie, ilu przeciwników konkretnym podaniem zawodnik mijał. W tej statystyce Matynia wypadał bardzo dobrze. Pod tym względem wyróżniali się także Jarosław Jach, Paweł Stolarski, czy Łukasz Wolsztyński - mówi Michał Jaroń, programista specjalizujących się w sztucznej inteligencji, analityk danych piłkarskich.