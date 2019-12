Wielka radość Gerrarda. Rangers pokonali Celtic w derbach Glasgow 2-1. Wideo WIDEO |

Ekipa Rangersów pokonała w derbach Glasgow Celtic 2-1. To pierwsze od 9 lat zwycięstwo "The Gers" na stadionie Celticu. Po ostatnim gwizdku radości nie ukrywał szkoleniowiec gości Steven Gerrard. Dzięki tej wygranej Rangers zajmują drugie miejsce w tabeli szkockiej ligi z dwupunktową stratą do Celticu, ale mają także o jeden rozegrany mecz mniej.