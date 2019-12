Legia Warszawa. Paweł Wszołek: Z każdym tygodniem robimy progres. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Cały czas idziemy do przodu i uważam, że nasza drużyna się rozwija, na pewno jest bardzo wyrównana. Wychodząc na boisko staram się dawać z siebie wszystko, co mam nadzieję przyczynia się do naszych zwycięstw - mówi pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek.