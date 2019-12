Legia Warszawa. Jarosław Niezgoda: To dlatego skandują" Jarosław, Jarosław". Wideo WIDEO |

Napastnik Legii Warszawa odniósł się do okrzyków, które padają pod jego adresem na stadionie Legii. "Czuję kontekst, wiem, że skandowanie mojego imienia Jarosław to nawiązanie do imienia jednego z najbardziej popularnych polityków w naszym kraju" - mówi lider klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy Jarosław Niezgoda.