"Złota Piłka 2019" dla Lionela Messiego. Wideo

Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony został zdobywcą "Złotej Piłki" dla najlepszego zawodnika 2019 roku w plebiscycie magazynu "France Football". To jego szósty triumf, a pierwszy od czterech lat.

Poprzednio Messi triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015 roku. Jest pierwszym w historii graczem, który sześć razy sięgnął po "Złotą Piłkę".

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że sześć razy zdobędziesz "Złotą Piłkę"?

- Szczerze mówiąc nie. Jak powiedziałem na scenie, nie myślałem nawet o jednej, a co dopiero o sześciu. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jestem jedynym, który dokonał tej sztuki, więc to wielkie uznanie, z którego jestem dumny - powiedział Messi.

Czy ktoś może pokonać twój rekord i kto to może zrobić?

- Jestem pewien, że tak, ale nie wiem, kto to będzie. Rekordy mają to do siebie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto je pobije. Nie wiem tylko kto i kiedy - podkreślił Argentyńczyk.

Może Kylian Mbappe?

- Tak... Nie wiem, ale ktoś tego dokona. Teraz jestem tym jedynym i jestem bardzo szczęśliwy - zaznaczył Messi.