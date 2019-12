Złota Piłka 2019. Komentarz Roberta Lewandowskiego. Wideo WIDEO |

Robert Lewandowski zajął ósme miejsce w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza 2019 roku. Na gali w Paryżu kapitan reprezentacji Polski pojawił się z żoną Anną. "Lewy" wręczył nagrodę im. Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. Otrzymał ją golkiper Liverpoolu Alisson Becker. A co powiedział Lewandowski po gali? Oto gorący komentarz naszego zawodnika.

"Wszystko, co robimy w tym sezonie, także w fazie grupowej Ligi Mistrzów, może przynieść profity za rok. Myślę, że z Bayernem Monachium możemy grać coraz lepiej. Mamy wielu świetnych zawodników z potencjałem. W przyszłym roku będzie coś wyjątkowego i możemy dokonać wielkich rzeczy" - stwierdził Lewandowski.

"Złotą Piłkę", po raz szósty w karierze, otrzymał as Barcelony Lionel Messi.