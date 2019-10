Piłka nożna. Bramkarz Hagerup strzelił bramkę... bezpośrednio z rzutu wolnego! Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W drugiej lidze norweskiej doszło do nietypowego obrotu spraw. W ostatnich sekundach meczu zespół przegrywający 0-1 wyznaczył... bramkarza do rzutu wolnego z około trzydziestu metrów. I jak się okazało, była to znakomita decyzja. Stefan Hagerup strzelił piękną bramkę.