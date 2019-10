Reprezentacja Polski. Arkadiusz Reca: Cieszymy się, że zagraliśmy bez straty gola. Wideo WIDEO |

- Takie mieliśmy założenie, żeby zagrać na zero z tyłu. Dla nas obrońców to bardzo ważne, aby grać blisko siebie i nie tracić bramek. To nam się udało i jesteśmy zadowoleni - powiedział po wygranej nad Macedonią Północną 2-0 obrońca reprezentacji Polski Arkadiusz Reca. "Biało-Czerwoni" zapewnili sobie awans na Euro 2020.