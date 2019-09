Michał Probierz po meczu Lech - Cracovia (1-2). Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie i generalnie kontrolowaliśmy to spotkanie. Naszą bolączką jest to, że nie potrafimy zakończyć meczu, bo w pewnym momencie mogło być 4-0 i to by zakończyło dyskusję - powiedział trener Cracovii Michał Probierz po zwycięstwie nad Lechem Poznań 2-1 w meczu 7. kolejki Ekstraklasy.