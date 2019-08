Jose Mourinho tęskni za piłką. Portugalczyk wzruszył się podczas wywiadu. Wideo WIDEO |

Jose Mourinho jest bez pracy od grudnia 2018 roku i nie ukrywa, że wróciłby do pracy trenerskiej. Podczas wywiadu dla "La Gazetta dello Sport" Portugalczyk wzruszył się, mówiąc o tym, że tęskni za piłką. "The Special One" nie wyklucza też pracy w Bundeslidze. Czy już niedługo zobaczymy go na ławce trenerskiej niemieckiego klubu?