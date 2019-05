Jarosław Królewski o sytuacji Wisły Kraków i umowie Błaszczykowskiego. Wideo

- Nie mamy na dzisiaj inwestora, który by powiedział, że jest w stanie przejąć Wisłę. Między innymi dlatego, że cały czas niejasne są sprawy stadionu, brandu, długu, umorzeń oraz długu, który jest trudny do restrukturyzacji - powiedział Jarosław Królewski, jeden z ratowników "Białej Gwiazdy".

- Kuba Błaszczykowski zawsze podkreśla, że jest osobą bardzo skromną, pokorną, ale też suwerenną. Dajmy mu spokojnie ogłosić decyzję o jego przyszłości - stwierdził Królewski zapytany o to, kiedy Błaszczykowski podpisze kontrakt z Wisłą.