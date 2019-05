Dariusz Żuraw (Lech Poznań) przed meczem z Zagłębiem Lubin. Wideo

– W zespole rezerw to ważna postać, najbardziej doświadczony zaraz po Darku Duce. Krzysiek (Kołodziej - przyp. red.) oczywiście tyle doświadczenia nie ma, ale w zespole złożonym z młodych piłkarzy wiele znaczy. Oni we dwóch trzymają trochę rygoru, nadają pewien ton. Postanowiliśmy włączyć Krzysztofa do kadry pierwszego zespołu, mamy dwa treningi, a później zadecydujemy, czy weźmiemy go do osiemnastki – powiedział trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw przed meczem z Zagłębiem Lubin.