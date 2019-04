Niezwykły talent siedmioletniego chłopca! Z piłką wyczynia cuda. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Hudson Hogsett posiada ogromny talent do gry w piłkę nożną. To co potrafi robić z piłką robi ogromne wrażenie. Czy jego umiejętności pozwolą mu zostać w przyszłości piłkarzem ze światowego topu?