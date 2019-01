Pep Guardiola: Nie jestem w szatni z Juergenem Kloppem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wyścig o mistrzostwo Anglii nabrał rumieńców. Po 23 kolejkach Premier League liderem jest Liverpool. "The Reds" mają tylko cztery punkty przewagi nad drugim obrońcą tytułu Manchesterem City. W walce o tytuł nie poddaje się Tottenham. Strata "Kogutów" do Liverpoolu wynosi jednak dziewięć "oczek".

- Nie wiem, co oni myślą. Nie jestem w szatni z Juergenem Kloppem i nie sądzę, żeby mnie tam zaprosił. Co możemy zrobić dla siebie, to wygrać nasze mecze i pokazać Liverpoolowi, że wciąż jesteśmy w grze. Oczywiście inaczej się gra, kiedy masz jeden, cztery czy siedem punktów straty, a inaczej, kiedy tracisz dziesięć. Jeśli wygramy kolejne spotkanie, to moja odpowiedź będzie taka sama" - powiedział trener Manchesteru City Pep Guardiola zapytany szanse na obronę tytułu.

We wtorek "The Citizens" zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United w ramach 24. kolejki Premier League.