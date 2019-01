Pep Guardiola: Nadal liczymy się w walce o tytuł. Wideo

"Oczywiście zmniejszyliśmy dystans, ale to Liverpool jest wciąż na czele i ma cztery punkty przewagi nad nami. To dobry moment, żeby złożyć gratulacje i podziękowania dla tych wspaniałych piłkarzy za to zrobili w ostatnich 16 miesiącach. W tym spotkaniu, przeciwko niesamowitej drużynie, pokazali wszystkim, jak potrafią grać. To był dobry spektakl. Obie drużyny chciały wygrać. Dla nas był to finał. Gdybyśmy przegrali, to były dla nas koniec. Nadal liczymy się w walce o tytuł, a teraz sytuacja w Premier League jest bardzo ciekawa. Zobaczymy co się stanie w przyszłości. Musimy odpocząć, bo za trzy dni mamy kolejny wielki test w Pucharze Anglii" - powiedział trener Manchesteru City Pep Guardiola po zwycięstwie nad Liverpoolem 2-1 w hicie 21. kolejki Premier League. Dzięki wygranej "The Citizens" mają tylko cztery punkty straty do liderującego Liverpoolu.