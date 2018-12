Pep Guardiola: Jeśli przegramy z Liverpoolem, to będzie koniec. Wideo

Po dwóch porażkach z rzędu Manchester City wygrał z Southampton 3-1. Po 20 kolejkach Premier League "The Citizens" mają siedem punktów straty do lidera Liverpoolu. 3 stycznia dojdzie na Etihad Stadium do starcia Manchesteru City z "The Reds".

"Niestety, przegraliśmy dwa mecze i teraz czeka nas starcie z drużyną, która w tym momencie jest najlepsza w Europie a nawet na świecie. W czwartek postaramy się wygrać, aby do końca sezonu liczyć się w walce o tytuł" - powiedział Guardiola.

"Jeśli przegramy, to dla nas będzie to koniec. Oczywiście myślę, że Liverpool jeszcze straci punkty, ale nie za dużo, więc jeśli chcemy nadal być w grze, to musimy wygrywać" - dodał trener Manchesteru City.