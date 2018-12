Aston Villa - Leeds United 2-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO

Niesamowite emocje przeżyli kibice zgromadzeni na Villa Park! Aston Villa prowadziła z liderem Championship już 2:0, ale w drugiej połowie goście doprowadzili do wyrównania. Natomiast w 95. minucie gry decydujący cios wyprowadził zespół Mateusza Klicha i to Polak i spółka wrócą do domu z trzema punktami.